Het plot rond de plannen voor een aanslag op het Eurovisie Songfestival 2020 in Ahoy wordt toch nog even iets dikker. De Nederlandse handlanger van Alexander Holmberg, de 23-jarige Zweedse nazi die in Luxemburg terechtstaat voor de verijdelde aanslag, blijkt in 2020 te zijn onderzocht door het OM Midden Nederland. Florian D., een minderjarige, had uitgebreid chatcontact met Alexander Holmberg en had toegang tot het Google-document 'Fun time for Eurovision 2020 – For a better and less over-accepting future’, waarin plannen voor de aanslag uiteen werden gezet. Florian D. (of eigenlijk: zijn waarschijnlijke nickname) komt ook voor in het dossier rond een eerder slippertje van Alexander Holmberg, namelijk het affikken van een Zweedse nertsenfokkerij. In een chatroom waar Holmberg opereerde complimenteerde ene 'gewoonflorian' de brandstichter, en stuurde eveneens de tekst 'Eurovision here we come'. Toen de Zweed was opgepakt in Luxemburg, stuurde hij vanuit het gevang nog een brief aan zijn handlanger. Dat klinkt allemaal wat zwaar om het af te doen als grove spielerei, maar het OM besloot de Nederlander NIET te vervolgen. 'Er is gebleken dat hij geen kwade bedoelingen had met het chatten. Bij de beslissing hem niet te vervolgen heeft persoonlijke problematiek ook een grote rol gespeeld.' Persoonlijke problematiek, dus. Nou hebben wij ook weleens wat problematiek gekend, we barsten ervan, maar toch hebben die er maar zeer zelden toe geleid dat we online bevriend raakten met een Zweedse neonazi en hem hielpen bij het beramen van een aanslag, zonder er blijkbaar verder iets mee te bedoelen. Heftig wel.