Vandaag worden in Israël, in verband met de Hebreeuwse kalender, de aanslagen van 7 oktober herdacht. Een vredige herdenkingsdag is de Israeli's helaas niet gegund: In Glilot, even ten noorden van Tel Aviv, zijn een dode en zeker 33 gewonden gevallen toen een vrachtwagen inreed op een mensenmassa. 6 gewonden zijn er slecht aan toe. Op sociale media zingt de naam van Palestijn Rami al-Natour rond als mogelijke dader, maar dit is onbevestigd. Dezelfde Palestijn wordt ondertussen door 'de andere kant' op sociale media als martelaar op het schild gehesen.