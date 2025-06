President Trump: “CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE…” pic.twitter.com/X2Gb47PmFz

We onderbreken de nachtrust voor wat lijkt op de UPDATE ALLER UPDATES aangaande het conflict in het Midden-Oosten. Volgens Donald Trump (op zijn Truth Social) zijn Israël en Iran akkoord met een staakt-het-vuren. Het lijkt te gaan om een aanvankelijk tijdelijke wapenstilstand en een volledige wapenstilstand 'On the assumption that everything works as it should, which it will'. Als we de president moeten geloven is het over anderhalve dag dus KLAAR met de en drone- en raketaanvallen over en weer. Als klap op de ballistische vuurpijl lanceert Trump meteen een naam voor het conflict: de twaalfdaagse oorlog. Laten we het hopen.

Update 00:44 - Lol, Iraanse bronnen tegen CNN ontkennen dat Iran een voorstel tot een staakt-het-vuren heeft ontvangen en benadrukken dat het van Iran ook niet hoeft.

Update 00:57 - IDF-woordvoerder weigert commentaar.

Update 01:00 - Iraans staatsmedium noemt bewering van Trump een leugen. Gaat lekker dit.

Update 01:07 - Nu via Reuters toch iets dat op bevestiging van Iraanse kant lijkt.

Update 01:45 - Nog altijd geen officiële bevestiging van Iran of Israël over de aankondiging van Trump.