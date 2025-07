Dit is dus wat je krijgt als Amerika zich gaat profileren als VOETBALLAND. Voetbal ja, maar dan ook echt zonden handen. Gisteravond werd het WK voor clubteams gewonnen door Chelsea. Een WK waar vrijwel niemand in de voetbalwereld echt oog voor of behoefte aan had, maar het was dan ook meer een opwarmertje voor het 'grote WK' dat volgend jaar in de nieuwe wereld neerstrijkt. Wat je dan krijgt is dus een toernooi met een enorm PT Barnum-sausje, inclusief halftime shows en een spreekstalmeester die dingen als 'Let's get ready to rumble!' roept. Bovenstaand beeld van de grande finale is er een voor in de geschiedenisboeken: Donald Trump die een podium deelt met hossende voetballers als Reece James en Cole Palmer, die zich erover verbazen dat de president tegen de instructies in blijft staan waar hij staat. Misschien had hij die instructies even gemist, misschien was hij toe aan een feestje nu zijn achterban uiteenscheurt over de kwestie-Epstein en zijn vriendschap met Poetin nu echt over en uit lijkt, of misschien weet de inmiddels 79-jarige man zelf ook niet meer ieder moment van de dag waar hij precies is. FIFA-baron Gianni Infantino, een soort Mark Rutte maar dan vanwege zijn haardracht nog net iets gladder, probeert nog te hulp te schieten. De twee zijn binnen een paar tellen opgeslokt door het feestgedruis. Toch weer: iconische beelden.