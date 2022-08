FC Volendam-trainer Wim Jonk met voorzitter Jan Smit

Vanavond begint-ie weer, de Eredivisie! Hier alvast de eindstand, dan kunt u zich dit jaar gewoon weer concentreren op Kijken Zonder Kopen en/of Tiny House Nation.

18. FC Volendam

Reuze leuk dat FC Volendam is gepromoveerd met verzorgd voetbal in de Keuken Kampioen Divisie, maar de "Heen en Weer" heet niet voor niets de "Heen en Weer". Na het 'heen' volgt ook altijd het 'weer', dus dat was hem weer voor dit jaar bij de Volendammers. Leuk dat Henk Veerman terug is bij zijn oude club, maar het zegt ook wel een beetje alles over de huidige status van Henk Veerman dat hij weer terug is bij zijn oude club. Wist u trouwens dat Volendam een dorp is? Leuk hè? Een dorp met een voetbalclub in de Eredivisie. En dan is Jantje Smit ook nog de voorzitter. Wat leuk allemaal. Minder leuk: de 18e plaats van dit seizoen.

17. RKC Waalwijk

Eindigde vorig jaar opeens als tiende, maar dat was een vergissing. RKC Waalwijk is namelijk een club die qua sfeer, uitstraling, traditie en achterban thuishoort in de Keuken Kampioen Divisie en dat weten ze bij RKC Waalwijk zelf ook wel, anders stel je Michiel Kramer niet op. Zakaria Bakkali (ex-PSV, ex-Valencia, ex-Deportivo, ex-Anderlecht) is terug op de Nederlandse velden en daar zijn we benieuwd naar, maar het vetrek van Jens Odgaard wordt er echt niet mee goedgemaakt. Jammer RKC!

16. FC Emmen

Net zo'n rotclub als RKC Waalwijk eigenlijk. Iedereen vindt FC Emmen zo'n reuze sympathieke nuchtere Drentse vereniging, maar stiekem is het gewoon een bij elkaar gekocht elftal dat zich in 2019 verrassend wist te handhaven en daarna ondanks tienduizend malle aankopen uit de Eredivisie kukelde. Maar misschien lukt het ze dit jaar wel om erin te blijven, Emmen werd vorig jaar niet voor niets afgetekend kampioen in de Keuken Kampioen Divisie met sterke tegenstanders als FC Eindhoven, Telstar en Jong FC Utrecht.

15. Excelsior

De club met de kleinste begroting en de verrassendste promotieroute na een zesde plaats in de reguliere competite. Maar wij zijn hier de baas over onze voorspelling en wij voorspellen dat Excelsior erin gaat blijven. Natuurlijk is het lastig dat Thijs Dallinga (32 goals in de KKD) is vertrokken, maar die Reda Kharchouch is helemaal zo'n slechte spits niet en Marinus Dijkhuizen is gewoon een prima trainer. Bovendien hoeft Excelsior komend seizoen slechts 15 keer in een andere stad (oh nee, 14 keer in een andere stad en één keer in een dorp, namelijk Volendam) te voetballen en dat is toch twee keer minder dan de meeste andere teams.

14. Go Ahead Eagles

Er zijn brandnetels in de berm bij de A9 die meer uitstraling hebben dan René Hake, maar dat weerhield de Eagles er niet van hem aan te trekken als de opvolger van Kees van Wonderen. Die zorgde vorig jaar voor een wonder door met Go Ahead Eagles in de Eredivisie te blijven en zelfs lange tijd mee te doen in de strijd om de play-offs voor de Conference League. Gekkigheid natuurlijk, want de geelroden van de Vetkampstraat zijn een geheide degradatiekandidaat die het dit jaar net gaat redden, gewoon omdat we het FC Emmen en RKC Waalwijk niet gunnen.

Mooi

13. Cambuur

Cambuur! Zitten ook gewoon nog steeds in de Eredivisie en iedereen vindt het prachtig voor Henk de Jong dat hij na de cyste in zijn hoofd weer aan de slag kan. Wat ook handig is voor Cambuur is dat ze gewoon best een paar prima spelers hebben zoals Bangura en Paulissen. Bovendien heeft spits en topscorer met 7 goals (weinig, red.) Robberts Uldrikis een grappige achternaam, die alleen nog maar gekker wordt als je het acht keer achter elkaar zegt. Uldrikis. Uldrikis. Uldrikis. Uldrikis. Uldrikis. Uldrikis. Uldrikis. Uldrikis. Daarnaast heeft Cambuur het stadion met de mooiste naam van de Eredivise, namelijk het Cambuurstadion.

12. N.E.C.

Je nek zit hier, N.E.C. zit hier en NEC wordt 12e. Dat weten wij zeker omdat Marcel Boekhoorn dit jaar geen panda's naar Ouwehands Dierenpark heeft gehaald, maar Jasper Cillessen naar De Goffert. Wij denken trouwens dat Wu Wen en Xing Ya beter zijn in penalty's tegenhouden. De supporters van NEC vinden het al lang best, die willen alleen maar mensen uit Arnhem in elkaar slaan en dat kunnen wij natuurlijk niet goedkeuren, maar wel begrijpen. NEC gaat thuis trouwens met 1-3 van Vitesse verliezen en uit met 2-2 gelijkspelen.

11. FC Groningen

Frank Wormüth is vorig jaar gedegradeerd met Heracles en als beloning mag-ie nu de trainer uithangen bij FC Groningen. Wij hopen dit jaar vooral op de doorbraak van Romano Postema, die eigenlijk Romano Ceciel Postema heet, in het eerste elftal. Verder heeft FC Groningen Isak Dybvik Määttä aangekocht, niet te verwarren met Sam Schrek, maar op zich lijken ze helemaal niet op elkaar en zijn hun namen ook vrij verschillend, dus dat komt helemaal goed.

10. Sparta

Sparta. Het kleine broertje van Excelsior, het grote broertje van Feyenoord, rijke historie, arme clubkas, vorig jaar onder Maurice Steijn erin gebleven, nu onder Maurice Steijn lekker tiende worden. De geest van Deelder, Es Pee Aa Er Tee Aa mars, Het Kasteel, schitterend allemaal. Weinig mensen weten trouwens dat de bekende televisiepersoonlijkheid Hugo Borst ook supporter is van Sparta. Maar dan weet u het nu. Sparta heeft met Nick Olij een van de beste keepers van Nederland aangetrokken en ook mooi is de terugkeer van Omar Rekik (het broertje van Karim Rekik, bekend van het zingen van 'Karim Rekik, Karim Rekikiki') en Jonathan De Guzman op de Nederlandse velden.

9. FC Utrecht

Onze grote vriend Tom Staal zit elke twee weken bij FC Utrecht op de tribune en dat maakt zijn humeur er ook niet beter op. Bas Dost kwam over van Club Brugge en dat is echt een spits die bij FC Utrecht past: zeker niet slecht, maar toch zeker ook niet goed. Henk Fräser moet zich dit jaar zo op FC Utrecht focussen dat hij Louis van Gaal niet meer bij Oranje mag assisteren en dat is jammer voor Henk Fräser, want met FC Utrecht gaat hij niet hoger eindigen dan de negende plaats. One to watch bij de FC: linksback Djevencio van der Kust. Goeie naam ook, Djevencio.

8. Vitesse

Had een magisch jaar met de uitschakeling van Tottenham Hotspur en de bijna uitschakeling van AS Roma. Dit jaar wordt het geen magisch jaar, want het is bij Vitesse weer eens een ouderwetse organisatorische en financiële puinzooi. Vitesse is op dit moment nog eigendom van de Rus Valeriy Oyf en wordt "wellicht" "binnenkort" "overgenomen" door een "buitenlandse investeerder". Ze gaan wel met 1-3 winnen bij NEC en thuis met 2-2 gelijkspelen.

7. Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft dit jaar de beste aankoop ooit gedaan en dat is natuurlijk Burak Yilmaz. Hij is nog niet fit genoeg voor de openingswedstrijd tegen Ajax en waarschijnlijk zal hij de rest van het seizoen ook niet de hele tijd fit genoeg zijn, maar toch: met Burak Yilmaz in je selectie moet je minstens zevende kunnen worden en wij voorspellen dan ook dat Fortuna Sittard dit jaar de zevende plaats gaat pakken. Sowieso is het best knap dat Fortuna zich onder Sjors Ultee al een paar jaar handhaaft in de Eredivisie en dan zit op een gegeven moment zo'n uitschieter eraan te komen. Het is dat Zian Flemming weg is, anders hadden we ze nog hoger geplaatst.

6. AZ

Retteketet AZ gaat zesde worden. Prima elftal, maar zonder Wijndal en Midtsjö is het toch allemaal net een tikkie minder dan vorig jaar en als Karlsson ook nog wordt verkocht dan krijgen ze het helemaal lastig. Ze zeggen altijd dat je het dak moet repareren als de zon schijnt, maar in Alkmaar hebben ze het dak gerepareerd toen het dak was ingestort. Daar heeft de club financieel nog steeds last van. On the bright side: dit wordt wel het jaar van de definitieve doorbraak van Ernest Poku (een uitstekende naam).

5. SC Heerenveen

Zijn jullie gek geworden GeenStijl? Heerenveen vijfde? Nou let maar op mensen Heerenveen gaat vijfde worden. Komt allemaal door Kees van Wonderen en door de nieuwe Zweed Simon Olsson, die de verrassing van de Eredivisie gaat worden. Bovendien mag Sydney van Hooijdonk nog een jaartje in Friesland blijven van zijn Bolognese bazen en Sydney van Hooijdonk gaat er ook een hoop inschieten dit jaar. Vroeger werd Heerenveen bovendien altijd vijfde, dus zo gek is deze voorspelling helemaal niet.

Ruud van Nistelrooy (met bril)

4. PSV

Iedereen roept maar dat PSV dit jaar een hele sterke selectie heeft en het Ajax echt lastig gaat maken, en misschien is dat ook wel zo. Maar wat denkt u van het volgende scenariootje: Gakpo vertrekt alsnog vlak voor de transferdeadline, Luuk de Jong blijkt zonder zijn neusje voor de goal (en de voorzetten van Gakpo) eigenlijk helemaal niet zo'n goede spits, onervaren trainer Ruud van Nistelrooy raakt een beetje in paniek, PSV komt tien punten achter op Ajax, nog meer paniek, paar rare dingen, paniek, Van Nistelrooy eruit, nog meer paniek, gedoe, gezeik, John de Jong neemt ontslag, nog meer paniek, Dick Advocaat terug voor zijn laatste klus, Dick Advocaat krijgt ruzie, nog meer paniek, pats, vierde.

3. FC Twente

Oh oh oh wat is Ron Jans toch een sympathieke trainer. Hij heeft de ene sympathieke uitspraak niet gedaan, of hij maakt het volgende sympathieke gebaar alweer, vandaar dat zo veel mensen Ron Jans ontzettend sympathiek vinden. Hij heeft bovendien een prima selectie (Unnerstal goed, Vlap goed, Van Wolfswinkel goed) en een ruime begroting, dus met een beetje mazzel en wat pech bij PSV (of bij Feyenoord) zit een derde plaats er dit jaar zomaar in. En dan hebben ze ook nog een sympathieke trainer!

2. Feyenoord

Arne Slot toptrainer. Broertje van Timber topaankoop. Die nieuwe Mexicaan, ook een topaankoop. Idrissi topaankoop. Danilo topaanwaaier. Vincent Bijlow topcabaretier. Aursnes en Kokcü topblijvers (als ze blijven). Verdediging staat als een huis. Legioen heeft er zin in. Het vorige seizoen was natuurlijk fantastisch, maar dit seizoen wordt gewoon opnieuw fantastisch en dan blijft het voor altijd en eeuwig fantastisch gaan met Feyenoord. Wij zijn volledig objectief en we denken dat Feyenoord tweede wordt.

1. Ajax

Saai, maar ja. Het broertje van Timber is dan misschien wel een goede voetballer, hij blijft het "broertje van" de echte Timber. Ajax heeft dit jaar ook weer de breedste en de beste selectie en wordt net als vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor (soort van) en het jaar daarvoor kampioen van Nederland. Bergwijn, Bassey, Brobby en Bijndal zijn vier uitstekende aankopen en ze hadden al best wat aardige spelers, dus u kunt allemaal wel roepen dat PSV het ze nog lastig gaat maken en misschien is dat ook wel zo, maar ergens in mei staan die lui gewoon weer met dat schaaltje te zwaaien boven een of ander sfeerloos parkeerterreintje bij de ArenA, gelooft u ons nou maar.