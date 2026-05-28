Goed nieuws voor iedereen die lid is van de Mocromaffia maar niet in vrijheid onder het Marokkaanse zonnetje wil genieten. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het uitleveringsverdrag, waar later daadwerkelijk over wordt gestemd (zie hieronder), met Marokko dat ervoor moet zorgen dat een bredere groep criminelen en verdachten vrouwe justitie niet langer ontloopt. We weten niet of Ulysse Ellian een rekenwonder is maar hij zegt in De Telegraaf: "Ik reken erop dat er nu meer uitleveringen plaatsvinden." En dat rekent heel Nederland met hem mee, want oppermaffioso Taghi hebben we dan na veel pijn en moeite weten te pakken, maar er zitten nog heel wat Mocromaffiaatjes in Marokko die hun straf denken te ontlopen. Die arme Ankie Broekers-Knol maakt het helaas niet meer mee maar er komt een eind aan Marokko als Mocromaffiaparadijs en de schofferingen zijn vergeten. Helaas hebben we al ons vakantiegeld al in het pinksterweekend verbrast, anders zouden we het gaan vieren in de kroeg. Er wordt in dit land eindelijk wat bereikt met die Marokkanen.