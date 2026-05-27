Het leuke van AI (of het erge, als u uw geld verdient met hete takes, heb meelij, doneer, word premium Lid, geef uw geld niet aan Marcel Musters, geef uw geld aan ons) is dat we als het goed is over exact 3 jaar, 2 maanden en 17 dagen compleet af zijn van alle hete takes. U kent het wel, er is een bepaalde ontwikkeling, bijvoorbeeld AI, daar bedenkt iemand die er helemaal geen verstand van heeft een slachtoffer bij, bijvoorbeeld dieren, en voilà: een hete take is gebakken. Mensgerichte AI is onverantwoordelijk, AI moet meer rekening houden met dieren. Nou kun je natuurlijk zeggen dat dit nergens op slaat omdat er nog nooit een varken aan Claude heeft gevraagd of de hele dag door de modder rollen wel goed is voor zijn huid, of hij nog een lekker recept voor Babybig Maxima korrels weet en of de zeug waar hij gisteren op geklommen is wel echt van hem houdt, maar dat maakt voor het hele take gebeuren niks uit. Gewoon iets zwatelen over een "bias ten aanzien van dieren (speciesist bias)", alsof er ook een objectieve manier om naar dieren te kijken bestaat en jij die manier toevallig hebt gevonden door aan de UvA heel veel neo-marxistische filosofen te bestuderen, en klaar. Concreet gevaar van AI voor het dierenrijk volgens promovendus Eline de Jong: "Vraag aan ChatGPT om een recept met pasta en pesto, en grote kans dat-ie daar zalm of kip bij aanbeveelt." Oh nee. Wat nu. Snel. Laten we nog wat meer Europese regels voor AI opstellen voordat hele hordes willoze vegetariërs opgescheept zitten met bergen pasta pesto met kip die ze niet willen eten maar moesten maken van ChatGPT. Vergeet Black Mirror. De echte dystopie is een recept met pasta en pesto waar je zalm bij aanbevolen krijgt. Hou op met ons hoor.