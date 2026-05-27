Best leuk hoor, vogeltjes loeren. Ook leuk dat er tegenwoordig in menig nestkast een camera hangt waarmee het broedende gevogelte onderdeel wordt van een soort Big Brother Vogelbescherming-editie, maar de mensen die naar zo'n stream zitten te kijken kunnen ook maar zo getuige zijn van een VERSCHRIKKELIJK DRAMA. Afgelopen vrijdag beleefde een nestje Torenvalken in Eesveen een "zwarte nacht" toen er plots een moordlustige bosuil de nestkast binnendrong. In slechts een paar seconden werd moeder torenvalk weggejaagd, werden twee kuikentjes met de klauwen van de uil aan stukken gehakt en opgepeuzeld en werden nog eens twee kuikens ontvoerd (beelden hier). Kortom: de natuur deed natuurdingen en zo gaat dat in de natuur dus iedereen ging natuurlijk weer verder met zijn dag, behalve dan de WOESTE VOGELVOYEURS die het drama live hadden gezien. Er waren nog een paar eieren niet uitgekomen en de moedervalk koos eieren voor haar geld heeft het nest tijdens de verschrikkingen van vrijdag voorgoed verlaten, dus begonnen de kijkers van de livestream aan een heilige missie om die achtergebleven kuikens te REDDEN. Er werden dierenambulances gebeld, er werd beroep gedaan op de Vogelbescherming die de eieren (inmiddels was er ook 1 uitgekomen) moest en zou helpen, er werden zelfs namen van medewerkers in de comments genoemd om degenen die hier PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK voor zijn op te sporen. Heisa. Om de vogelbeschermers te beschermen heeft de Vogelbescherming de stream nu offline gehaald. Vogelvrouw Ramona (47) uit Doesburg heeft inmiddels AANGIFTE gedaan en eist sancties tegen de Vogelbescherming. Die opgevroten kuikens hadden geluk.