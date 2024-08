Opwaartse mobiliteit heet dat in militaire kringen

In aanvulling op China's drone-vissen, gewapende robot-honden en zwerm-drones. Zoals eigenlijk alle militaire tech aan Chinese zijde: tot nu toe niet baanbrekend, maar wel geestig uitgevoerd en mogelijk zelfs van operationeel nut. Meer krijgt The Warzone er eigenlijk ook niet over geschreven, dus wie zijn wij dan.