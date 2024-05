Zeker, allang niet meer revolutionair of vernieuwend. Waar het nu om gaat is de gestage verbetering en 'operability'. Afgelopen december was China qua gewapende robothonden nog ongeveer hier, inmiddels ziet het er dus een stukje beter uit, en die lijn zal gestaag blijven stijgen. Chinese staats-tv Global Times schrijft:

"In a training session in which several mock armed terrorists hid in a building, the robot dog, carrying a QBZ-95 assault rifle on its back, spearheaded an assault after breaching the building and quickly clearing the area, according to the CCTV report. "It can replace our [human] teammates, conduct reconnaissance and attack. It has become a new member in our urban operations". (...) Usually, a new equipment will not be brought into a joint exercise with another country, so the robot dogs must have reached a certain level of technical maturity, the expert said."

Na de breek natuurlijk ook even die drone-zwermen uit de hel, waarmee China en Amerika tegen elkaar op blijven bieden qua 'our drones will blot out the sun'.

Overigens denken we dat drone warfare uiteindelijk zal resulteren in een vergaande minimanlisering van menselijke slachtoffers. Want hopelijk worden oorlogen uiteindelijk een kwestie van drone-leger versus drone-leger, en vewordt de hele notie van menselijke slachtoffers tot relikwie. Las u hier als eerst!