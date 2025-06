Zullen we hier eens een paar clichés op loslaten? Het Iraanse regime hangt tegen de touwen, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dag drie sinds het begin van operatie Rising Lion en vannacht heeft ook Israël moeten incasseren. Tachtig ballistische raketten voerde Iran vannacht ongeveer af, en niet zonder wat daar als succes zal worden beschouwd: een flink verwoeste woonflat, bijna tweehonderd gewonden, nog een aantal personen vermist, op het moment van schrijven tien doden. Maar: alle bewoners die zoals gevraagd netjes naar schuilruimtes/kelders waren gegaan, hebben het overleefd. Ondertussen waarschuwt Israël op sociale media Iraanse burgers die zich in de buurt van nucleaire installaties bevinden/ er wonen: wegwezen, it's about to go down.

Vanzelfsprekend houden we u hieronder op de hoogte. (Teruglezen: Liveblog I, II, III, IV, V, VI, VII.)

Update 10:31 - Kijk, dít is oorlogstaal. Katz: "[The military] will strike the sites and continue to peel the skin off the Iranian snake in Tehran and everywhere, stripping it of nuclear capabilities and weapons systems."

Update 11:00 - Nog niet bevestigd maar gezien de situatie ook weer niet ondenkbaar: Ali Asghar Hejazi, Deputy chief of staff van oppernaarling Ali Khamenei, zou in gesprek zijn met Rusland om daar met zijn familie naartoe te vluchten als (wanneer) het er nog heftiger aan toe gaat straks en Teheran bijvoorbeeld valt.

Update 11:04 - Minstens zeven Iraanse drones tegengehouden weer boven Israëlisch luchtruim vanmorgen, beelden hier en hier.

Update 11:17 - Kijk, dít is oorlogstaal (II). Kabinetslid Eli Cohen bij de vannacht getroffen flat in Bat Yam: "For every building that falls in the State of Israel, 100 buildings will fall in Tehran and Iran."

Update 11:21 - Israëlische luchtmacht deelt beelden van vannacht gebombardeerde raketlanceerinstallaties. Die gaan voorlopig: niet bijster veel meer lanceren.

Update 11:40 - Ja godgloeiende gemberkoek, dit is dus niet de bedoeling hè, stelletje haviken - tanken duurder. Worldpies, bedpies!

Update 11:45 Ho eens even - ons tamelijk debiele kabinet betreurde vrijdagochtend nog de Israëlische aanval, maar bij WNL slaat BuZa-baas Caspar Veldkamp ineens heel andere taal uit. We scharen 'm onder het kopje voortschrijdend inzicht.