Bij D66 hebben ze het helemaal gehad met goedkoop populisme en daarom hebben ze iets nieuws bedacht: duur populisme. In een 5-delige DOOR MEDIAHUIS NRC GEPRODUCEERDE podcast gaan Yora Rienstra, bekend van de NPO en nu dus aan het cashen via de subsidies aan politieke partijen, en een of andere vogel die ook niks van steden bouwen weet maar wel vrienden is met Simon van Teutem, uitzoeken hoe dat gekke plan van D66 om 10 steden te bouwen uitgevoerd kan worden. Aflevering 1 heet 'De opdracht', waarin Rienstra en die andere knakker dus 'de opdracht' krijgen van Rob Jetten om een podcast te maken. Aangezien wij in ons leven al genoeg Bassie en Adriaan hebben gezien is het ons niet gelukt die aflevering te luisteren en wij raden iedereen die dat wel van plan is aan nog eens kritisch terug te kijken op alle beslissingen in zijn leven die hebben geleid tot de huidige penibele situatie. Als je namelijk weleens een column van Yora Rienstra (een soort poor man's Lisa Loeb maar dan dat de man niet een beetje poor is maar volledig uitgekleed op straat statiegeldflesjes uit vuilnisbakken loopt te vissen) hebt gehoord en denkt 'die zou ik graag 5 afleveringen lang in een podcast willen horen' dan ben je ontegenzeggelijk rijp voor het gesticht of, nog erger, de kandidatenlijst van D66.