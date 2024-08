Het is weer tijd voor: vrouwelijke cabaretiers die voor deze ene keer niet grappig zijn omdat het nu echt ernstig is en over vrouwenrechten gaat

Maar voordat we het over Afghaanse vrouwen hebben, eerst even over Afghaanse mannen, en dan juist niet die van de Taliban. Want die andere Afghaanse mannen hadden 20 (!) jaar (!) lang (!) een blanco cheque en de vuurkracht en middelen van heel ISAF tot hun beschikking, en kwamen in die 20 jaar niet verder dan iets opbouwen dat BINNEN DRIE DAGEN NA AMERIKAANSE TERUGTREKKING VIEL.

Het is hard, maar dan verdien je helemaal geen land. En het is nog harder, maar die 20 jaar waren ook een inzet voor de emancipatie van de Afghaanse vrouw, en omdat geen enkele Afghaanse groep behalve de Taliban in staat is Afghanistan te regeren, is er helaas geen bestendige manier om écht voor die vrouwen op te komen.