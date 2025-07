Dit hadden wij even gemist want er gaan dagen voorbij waarop we niet naar de Holy Moly Woman podcast kijken maar nu dit fragment steeds vaker langskomt op sociale media willen we er toch graag iets over zeggen. Deze podcast is namelijk een "plek waar de oude wijsheid van vrouwen weer vrij mag stromen en waar de nieuwe generatie haar eigen waarheid ontdekt". In het geval van Karin Bloemen blijkt die oude wijsheid: oorlog = stom. Zijn we het op zich mee eens, maar is natuurlijk wel een beetje een open deur, die naadloos past in een rijtje met andere stomme dingen, zoals bijvoorbeeld racisme, kinderporno, kindersterfte, kanker, miskramen, dodelijke verkeersongevallen, niet-dodelijke verkeersongevallen, kleding van het merk Jack&Jones, mensen die als de treindeuren opengaan gelijk naar binnen rennen in plaats van eerst de uitstappers te laten uitstappen, festivalrecensies, hongersnood, malaria, alzheimer, Karin Bloemen. Wat een oliedom hippiegelul, uiteraard verpakt als interessante intellectuele exercitie. Dit moet: stoppen. Koste wat het: kost. Als je zo durft te denken, dan voel je ineens ook wat bogen over een conflict heen. Dan is het eigenlijk een unieke kans om eindelijk van Karin Bloemen en iedereen die op haar lijkt af te komen. Kan iemand deze vrouw in godsnaam vermalen tot kanonnenvoer?