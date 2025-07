Het is natuurlijk vrij makkelijk om met al die oorlogen en rampen, met al dat leed in de wereld in je achterhoofd, tegen de vrouwen van Nederland (en dan specifiek de vrouwen die in Tilburg naar de kermis gaan om te plassen) te zeggen: niet zeiken. Maar als je moet zeiken, dan moet je zeiken. En dan wil je geen eurootje moeten betalen omdat je toevallig een zeikwijf bent en geen zeikvent. Een zeikvent hoeft op de Tilburgse kermis namelijk niks te betalen om op het potje te gaan en een zeikwijf: wel. Een vorm van ongelijkheid die niet meer past in deze nieuwe samenleving die we met elkaar aan het maken zijn. Is Aletta Jacobs dan voor niets gestorven, vragen wij ons af? NEEN! Want vandaag worden we door Omroep Brabant opgevrolijkt met het bericht dat in TILBRUG de emancipatiestrijd der vrouwmensen is beslecht in het voordeel van vrouwmensen. Ze mogen daar nu net als mannen gratis pissen op de kermis. Dat is niet alleen geweldig nieuws voor vrouwen met hoge nood, het scheelt vooral bakken met euro's geld. Geld dat weer besteed kan worden aan biertjes voor hun zeikmannen. En daarom zeggen wij tegen de vrouwen: doe je best en Zeik je Rijk!