Hallo vrouwtjes! Gefeliciflapstaart. Het is jullie dag vandaag. Soort van moederdag, maar dan ook voor iedereen die geen moeder is. Soort van dierendag, maar dan voor de vrouwtjesdieren. Soort van Dag van de Frikandel, maar dan voor iedereen die geen del is. Het is ook de dag dat totale randdebiele spleetpiemelige dameskoekwauzen met het historisch besef van een pinda ingezonden brieven naar de Volkskrant mogen sturen (en geplaatst krijgen). Om met de wereldberoemde internetfenomene Bertina Brussen te spreken: IK LEG DIT EVEN HIER NEER. Toedels.