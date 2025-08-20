Franse streamer overlijdt live na maandenlange vernedering en mishandeling door 'collega's'
Het slachtoffers is Frans maar zijn folteraars zijn overwegend 'Frans'
Extreem nare beelden
“Tu vas le tuer, arrête, lâche ! J’arrive plus à respirer… rends-moi mes lunettes !”— 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 ! (@henrico292) August 19, 2025
Ces mots glaçants, prononcés en direct, résonnent encore.
Pendant quatre longues années, Raphaël Graven alias JeanBarette ou Jean Pormanove a été la cible d’un acharnement inhumain.… pic.twitter.com/HkrSK2XYw0
Hier lijkt geen sprake te zijn geweest van een dankbaar benutte vernederingsfetisj, maar van impliciete dwang en regelrechte mishandeling. Het slachtoffer Jean Pormanove (46, wiki), die eigenlijk Raphaël Graven heet, was wereldwijd de op drie na grootste en in Frankrijk de grootste streamer op het platform Kick. Hij werd onderdeel gemaakt van de 'vriendengroep' van streamers Owen Cenazandotti en Safine Hamadi, en niet wegens zijn uitblinken in sociale souplesse. Overuidelijk wel: omdat het een eenzame en nagenoeg weerloze man was die maanden achtereen voor views geslagen, bespuugd, overgoten, geschopt, met paintball-wapens beschoten en gedwongen werd allerlei ellende te 'eten'. Hij stuurde onlangs nog een berichtje naar zijn moeder over hoe hij de situatie ervoer: "Hi mom, how are you? Stuck for a moment with his death game. It goes too far. I feel like I'm kidnapped with their shitty concept. I'm fed up, I want to get out of here, the other one doesn't want to, he's inseducted me."
Twee dagen geleden overleed hij live op camera, ogenschijnlijk in zijn slaap nadat kijkers opmerkten dat hij ademhalingsproblemen kreeg. Beelden van zijn dood, die zijn 'vrienden' checken door flesjes naar hem te gooien, helemaal onderaan topic, na eindeloze compilaties van zijn lijdensweg. De doodsoorzaak is officieel nog niet bekend, maar zeg nou zelf. De advocaat van Owen Cenazandotti genaamd Yassin Sadouni zegt dat het slachtoffer "hartproblemen had en al het geweld geacteerd is, ze volgen een script. Nou maat, zo oogt het niet.
Jeans lange lijdensweg
I never heard of Jean Pormanove until today, He was clearly being physically bullied for the sake of content.— Ꭲɑʏᴏ (@TayoPSG) August 18, 2025
The most disturbing part is The same people who laughed at it and encouraged the abuse are now mourning his death. It’s honestly embarrassing. https://t.co/4UVIsYUd6X
Vous aurez beau dire ce que vous voulez.— Anto' | SaaS Maker 🧪 (@SwartZ__) August 19, 2025
Pote ou pas pote, quand ton "ami" est affaibli, malade ou en galère physiquement...
Faire ça, c’est inhumain. Point.#jeanpormanove pic.twitter.com/5r23hfWpUC
Safine 3 cheveux qui torturait jean pormanove #jeanpormanove #jp #Graven pic.twitter.com/Y4EQas9ZYO— 🇫🇷 FIER D'ÊTRE FRANÇAIS 🇫🇷 (@PatrieUnieFR) August 19, 2025
🚨🇫🇷FLASH - Voici l’état du dos de #Jeanpormanove après s’être fait tirer dessus au paintball, en plein live, il y a 3 semaines.— Actu React Info (@actureact_info) August 19, 2025
L’autopsie, qui sera révélée dans quelques jours, montrera les nombreux coups qui lui ont été portés durant les lives. (Images Actu React) pic.twitter.com/MrYqsanXPc
Je les haïs #jeanpormanove pic.twitter.com/22ydnneLwe— Յyanն 🇨🇵🇦🇲 (@Yann_Karen) August 19, 2025
🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Environ 48h avant son décès, le streameur Jean Pormanove avait une nouvelle fois subi des humiliations en direct. Malgré ses appels pour que cela cesse, les coups et sévices avaient continué. pic.twitter.com/VqgtDqqUfX— Bastion (@BastionMediaFR) August 18, 2025
Zijn dood
46 yaşındaki Fransız yayıncı Jean Pormanove, 10 gün süren canlı yayın maratonu sırasında uykusunda hayatını kaybetti. Arkadaşları bir terslik olduğunu anlayıp yayını kapattı.#jeanpormanove #death #SonDakika #BreakingNews pic.twitter.com/dbVJxXvsUV— Canlı Gündem (@CanliGundem_) August 20, 2025
Reaguursels
