Hier lijkt geen sprake te zijn geweest van een dankbaar benutte vernederingsfetisj, maar van impliciete dwang en regelrechte mishandeling. Het slachtoffer Jean Pormanove (46, wiki), die eigenlijk Raphaël Graven heet, was wereldwijd de op drie na grootste en in Frankrijk de grootste streamer op het platform Kick. Hij werd onderdeel gemaakt van de 'vriendengroep' van streamers Owen Cenazandotti en Safine Hamadi, en niet wegens zijn uitblinken in sociale souplesse. Overuidelijk wel: omdat het een eenzame en nagenoeg weerloze man was die maanden achtereen voor views geslagen, bespuugd, overgoten, geschopt, met paintball-wapens beschoten en gedwongen werd allerlei ellende te 'eten'. Hij stuurde onlangs nog een berichtje naar zijn moeder over hoe hij de situatie ervoer: "Hi mom, how are you? Stuck for a moment with his death game. It goes too far. I feel like I'm kidnapped with their shitty concept. I'm fed up, I want to get out of here, the other one doesn't want to, he's inseducted me."

Twee dagen geleden overleed hij live op camera, ogenschijnlijk in zijn slaap nadat kijkers opmerkten dat hij ademhalingsproblemen kreeg. Beelden van zijn dood, die zijn 'vrienden' checken door flesjes naar hem te gooien, helemaal onderaan topic, na eindeloze compilaties van zijn lijdensweg. De doodsoorzaak is officieel nog niet bekend, maar zeg nou zelf. De advocaat van Owen Cenazandotti genaamd Yassin Sadouni zegt dat het slachtoffer "hartproblemen had en al het geweld geacteerd is, ze volgen een script. Nou maat, zo oogt het niet.