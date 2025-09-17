Zo. De eerste helft van de de APB zit erop. Nou ja, helft. Zegge één (1) van de vijftien sprekers heeft iets gezegd, en het was Geert Wilders. En wat blijkt? Geert Wilders wil minder asielzoekers toelaten. En wat blijkt ook? De andere partijen vinden Geert Wilders stom. Daar hebben we dan tweeënhalf uur lang naar zitten kijken en luisteren, zijn we uiteraard geen meter mee opgeschoten (maar ach, het hardlopen is toch nog niet begonnen) en nu gaan we door met de rest van de lijsttrekkers fractievoorzitters nee gewoon lijsttrekkers. Eerst Dilan Yesilgöz, bekend van de peilingen, dan Frans Timmermans, bekend van zijn lijstduwers, dan Caroline van der Plas, bekend van een ei in haar bh, dan Eddy van Hijum, niet bekend, dan Rob Jetten, bekend van 10 steden, dan Henri Bontenbal, bekend van Jack van Gelder, dan Jimmy Dijk, bekend van uw erfenis afpakken, dan Stephan van Baarle, bekend van Gaza, dan Esther Ouwehand, tegenwoordig ook bekend van Gaza, dan Lideweij de Vos, bekend van Thierry Baudet, dan Chris Stoffer, bekend van God, dan Mirjam Bikker, bekend van God maar iets minder, dan Laurens Dassen, niet meer bekend van X en dan Joost Eerdmans, bekend van het luchtalarm. Feest.