VIDEO. Geert Wilders leest alle dorpen en steden met een asielzoekerscentrum voor
Performance art
Opvallend momentje in de APB. Geert Wilders gaat een lijst voorlezen. Hij had ook gewoon dit kaartje kunnen laten zien. Bonus: nóg meer discussie met favoriete tegenstander Timmerfrans (zie ook: video na de breek).
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Spartacus | 02-09-25 | 09:00 | 410 reacties
Vier Syrische asielzoekers neergestoken in centrum Eindhoven, fatbikes gestolen
Oprechte vraag hoe komen al die lui toch altijd aan die fatbikes eigenlijk
@Feynman | 30-08-25 | 19:33 | 234 reacties
Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen
Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld
@Zorro | 29-08-25 | 11:02 | 235 reacties
Kom soep TOCH STRAFBAAR volgens Raad van State, Van Weel past wet aan
Soep-gate komt tot een eind
@Pritt Stift | 23-08-25 | 10:10 | 790 reacties
Geert Wilders: "DIT IS UW LAND"
PVV geeft verkiezingsprogramma aan de Telegraaf
@Bas Paternotte | 13-07-25 | 11:55 | 148 reacties
Bassiehof – Uitermark schiet Wilders te hulp (maar niemand heeft het door)
Minister zet jammerende burgemeesters in de hoek