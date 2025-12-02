achtergrond

Amsterdam wil eerste AZC speciaal voor lhbti-asielzoekers openen

Foto: homo in een AZC

Nou dat is helemaal geen slecht idee van de lokale fracties van respectievelijk Volt, D66, GroenLinks en de Dierenpartij, al wordt hier natuurlijk al een jaar of tien over geluld, en vraag je je af wat deze (en alle andere) partijen al die tijd eigenlijk hebben gedaan. Want kijk: homo's worden in AZC's bespuugd, tot bloedens toe als boksbal gebruikt omdat ze er 'te gay' uitzien, overgoten met kokend water, tot moes gemept, weggepest, verkracht, enzovoorts. Dan zit je dus jarenlang te oreren over mensenrechten en morele verplichtingen en laat je ondertussen dit doodleuk gebeuren. Afijn, beter laat dan nooit.

@Schots, scheef | 01-12-25 | 21:00 | 210 reacties

