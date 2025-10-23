Ja in een azc of een andere opvanglocatie (deze uitgezonderd) verblijven is natuurlijk niet in alle opzichten even prettig. Goed, je bent in het mooie en veilige Nederland, maar je hebt wel een bed van steen, je mag nooit eens naar de Efteling, ziet schuimbekkende hordes krijsen om je vertrek, krijgt Claudia de Breij er gratis bij en dan zit je soms zelfs opgescheept met een boel onprettige Syriërs. En als je dan ook nog lhbti-asielzoeker bent, heb je een combinatie te pakken die het COC (met C-O-C) in een rapport niet anders kan omschrijven dan: ONVEILIG. Van de 54 lhbti-asielzoekers en -statushouders die deelnamen aan het onderzoek zegt de helft 'incidenten' in de opvang te hebben meegemaakt, geeft de helft aan zich niet veilig te voelen en daarvan nog eens de helft laat weten dat dat gevoel van onveiligheid meerdere malen per week of zelfs dagelijks speelt. Met name medebewoners zijn daarvoor verantwoordelijk volgens de deelnemers, maar ook COA-medewerkers worden beschuldigd van discriminatie. En dat is dan alleen nog de hel in de opvang. In onze prachtige open samenleving gaat het namelijk ook niet overal optimaal met de homo-acceptatie. Een treurige conclusie die voorlopig nog wel even staat als een azc. Of onder het BontenbalBewind moet Het Licht worden gezien, dan kunnen discriminerende COA-medewerkers worden ontslagen en asielzoekers die anderen het leven zuur maken er eindelijk uit worden gedonderd. We zullen ervoor stemmen bidden.