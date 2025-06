Schitterende readymade uit een AT5-verslag van een hoorzitting naar aanleiding van het nieuws van vorig jaar dat de homotolerantie onder Amsterdamse jongeren is gedaald. En oepsie-woepsie het blijkt dat op 'sommige' scholen de acceptatie van homoseksualiteit op 89 procent ligt, terwijl die op 'andere' scholen 9 procent is.

"Uit het onderzoek kwamen ook risicogroepen van minder acceptatie van homoverliefdheid naar voren. "Die zijn duidelijk: jongen, klas 2, vmbo en niet-Nederlandse herkomst", zegt Verhagen. Op de vraag van D66-raadslid Marja Lust naar een verklaring voor deze risicogroepen, kon Verhagen nog geen antwoord geven. "We zijn nog niet zo ver dat we die duiding in een paar woorden kunnen toelichten.""

Nou dan zullen wij mevrouw Claudia Verhagen van GGD Amsterdam wel weer even helpen, die duiding kan namelijk heel makkelijk in een paar woorden, namelijk twee: ANDREW TATE. Het komt allemaal door ANDREW TATE. Jongens luisteren de hele dag naar ANDREW TATE, op het vmbo krijgen ze in de tweede klas allemaal les over ANDREW TATE, en kinderen van niet-Nederlandse worden de hele dag ook gehersenspoeld door ANDREW TATE. Als u niet gelooft dat alle domme dingen die kinderen geloven door ANDREW TATE komen dan moet u snel naar de Netflix-serie Adolescence gaan kijken want die bewijst dat ANDREW TATE al die kinderen hersenspoelt. ANDREW TATE is trouwens moslim maar dat doet er even niet toe. Stop ANDREW TATE en iedereen gaat weer homo's van de flat accepteren en alles komt goed.