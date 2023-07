Okay, samengevat: Elon Musk beschuldigt Mark Zuckerberg ervan dat hij zijn nieuwe Twitter-achtige app Instagram Threads heeft laten bouwen door oud Twitter-werknemers die Elon zelf massaal ontslagen heeft, en dat Mark langs die weg diefstal van intellectueel eigendom pleegt. In de dreigbrief van Elons advocaat aan Zuckerberg lezen we:

"(...) Twitter has serious concerns that Meta Platforms (Meta") has engaged in systematic, willful, and unlawful misappropriation of Twitter's trade secrets and other intellectual property. Over the past year, Meta has hired dozens of former Twitter employees. Twitter knows that these employees previously worked at Twitter; that these employees had and continue to have access to Twitter's trade secrets and other highly confidential information; that these employees owe ongoing obligations to Twitter; and that many of these employees have improperly retained Twitter documents and electronic devices. With that knowledge, Meta deliberately assigned these employees to develop, in a matter of months, Meta's copycat "Threads" app with the specific intent that they use Twitter's trade secrets and other intellectual property in order to accelerate the development of Meta's competing app, in violation of both state and federal law as well as those employees' ongoing obligations to Twitter."

Meta's communicatiedirecteur reageert (op Insta Threads natuurlijk, lol): "To be clear: “No one on the Threads engineering team is a former Twitter employee — that’s just not a thing.”"

Maar even hè. We hebben het hier niet over, zeg, een verticaal landende boosterraket en bemande ruimte-module voor maan- en marskolonisatie hè. Het is een app waarop je berichtjes, foto's en video's plaatst, waarop andere mensen die vervolgens kunnen zien en het is juli 2023, geen 2003. Maar goed, Instagram Threads heeft heel goede kaarten in handen om het Twitter echt heel moeilijk te gaan maken. Dat weet Elon heel goed en deze route is volgens hem blijkbaar de meest vruchtbare. Hele brief na de breek.

Elons bijsluiter gisteren

De BRIEF