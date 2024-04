U dacht dat het alleen maar de dag na Koningsdag is vandaag NOU MOOI NIET. Het is 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk' en hier op GSHQ zijn we heel erg vóór een sterkere cultuur rond het thema veiligheid op het werk. Spartacus (foto boven) viel namelijk een keer op zijn bijl, een Fiskars X25, en toen moest z'n ideologie geamputeerd worden. De motorzaag van Pritt schoot tijdens een demonstratie uit, vlak langs z'n hand, zo over de tafel. Kantje boord! Struikrover viel een keer uit de Playseat op z'n kop toen-ie met z'n held Lance Stroll (#18) aan het racen was en Ronaldo kreeg een bouncer van Raymond van Barneveld in z'n grote teen. Ondergetekende zakte door de bureaustoel maar dat krijg je als je zo'n ultrasportieve makker bent. En B. Paternotte, die zat met zijn onderbroek vast in de kantoorloopband. U begrijpt: veiligheid staat voor alles. VAN HARTE GEFELICITEERD allemaal met de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, het is maar goed dat we allemaal van die belangrijke dagen hebben.