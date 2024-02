Nou mensen. Het is Dag Drie na de rellen in Den Haag en de mediacyclus is inmiddels ruimschoots in de fase beland van 'de vijfde W', oftewel WAAROM oftewel WHY. Tijd voor de inlevende interviews om te begrijpen waarom je de boel kort en klein slaat, brandt sticht en agenten het ziekenhuis in mept. Dus in het AD kan iemand eigenlijk uitleggen dat de tegenstanders van het regime (en van de verachtelijke CDA'er Myra Koomen, die gisteren bij Op1 voor het oog van heel Nederland de belangen van een dictatoriaal regime zat te vertegenwoordigen) gewoon een gezellige tegendemonstratie wilden houden, maar dat ze nu eenmaal veel last hebben van trauma's. En RTL Nieuws laat iemand aan het woord die WEIGERT TE ZEGGEN OF HIJ DEELNAM AAN DE RELLEN (huhwat) en iemand anders die anoniem wil blijven. Prachtig hoor. Daders van geweld die even anoniem hun verhaal komen doen, want we zouden maar eens een greintje te weinig begrip voor ze op kunnen brengen. Enfin. Wat blijkt? Ze willen zich gewoon veilig voelen! Maar natuurlijk! Daarom slopen ze de boel! Dat u dat niet snapt zeg!