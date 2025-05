Als je alle videobeelden bekijkt, zie je territoriaal gedrag . Deze pubers verkennen hun plek in de maatschappij, zoeken reacties op wangedrag . Helaas komt die reactie te laat, is te klein en komt niet aan bij de doelgroep. Platte petten op linie maakten geen indruk, het was een statig standbeeld. Bij een frontale charge rent de voorste rij uitdagers de meute in, die charge raakt dan vooral meelopers.

Deze kinderen hadden via sociale media afspraken gemaakt om op Scheveningen tegen elkaar te gaan rellen. Hun ouders hebben geen idee wat hun pubers `s avonds en `s nachts doen, of wat daarvan de risico`s zijn. Met hun smartphones bestellen ze eenvoudig wapens en explosieven . Toen groepen voetbalhooligans afspraken maakten om op een grasveldje te gaan matten, stierf Carlo Picornie .

De totale chaos op Scheveningen eindigde in nul arrestaties, de-escaleren en sussen. Deze kinderen zijn bevangen door dezelfde drillrap die in 2021 eindigde in een dodelijke steekpartij tussen een Rotterdamse en Amsterdamse rapper. Tegen middernacht is de meute vertrokken zodat ze hun laatste bus, tram of trein konden halen. Op naar hotel papa en mama. Straffeloosheid regeert.

De gebrekkige geweldsmonopolie van de politie leidt tot eigenrichting zoals de oprichting van burgerwachten. Dit probleem leeeft al jaren op Zandvoort en Scheveningen, zie dit item van PowNed, waarin leuke jonge dames aangeven waarom ze niet meer naar het strand durven te komen. Een medewerker van een sushitent greep in als een Rooftop Korean. Uitbaters laten hun zaak niet slopen.

Het seizoen moet nog beginnen, maar het imago van badplaatsen is verziekte door inflatie, geweld en seksuele intimidatie. Waar mensen in de horeca ondanks zware personeelstekorten proberen gastvrij te zijn naar onze toeristen en de rest van hun gasten, hebben ze eerst een avond waar hun terras wordt leeg geveegd en gesloopt, daarna komt alles in de media en eindigen ze met minder inkomen.

Deze pubers en hun ouders begrijpen niet hoe gevaarlijk het is om mensen hun bedrijf te slopen of in een hoek te drijven. Toen in Hoek van Holland de politie door voetbalhooligans 150 meter achteruit de duinen in werd gedreven, werd Robby van der Leeden doodgeschoten. De eerste arrestatie volgde pas drie weken later. Deze hooligans kregen een half jaar later gemiddeld een jaar celstraf.

Dat de politie als ze aangevallen wordt, bij elkaar steun zoekt en een blok of een linie vormt, snap ik. Het maakt de politie tegelijkertijd voorspelbaar, een statisch doelwit en speelbal van de meute. Het zou goed zijn als politieagenten in de opleiding Total War of een vergelijkbaar strategiespel spelen, zodat ze zien wat de meerwaarde is de tegenstander te flankeren of in te sluiten.

Politie zou hier ook veel meer in burger een guerrillatactiek moeten gebruiken. Laten zien dat de straat van hun is, en dat ze een voor een de aanstichters achteroverdrukken, het busje in en je ziet ze niet meer terug. Het aantal arrestaties in het eerste uur bepaalt de toon. Het laat zien dat je er niet mee wegkomt, en schept bij meelopers onzekerheid of hun vriendjes thuis zullen slapen.

Deze jongeren durfden alles, inclusief aanvallen op elkaar, ondernemers en zelfs de politie. Allemaal zonder gezichtsbedekking. Gelukkig maar, anders was de politie in de aanloop naar de NAVO-top veel capaciteit kwijt om tieners met dezelfde lengte, lichaamsbouw en zwarte haarkleur uit elkaar te halen in een poging ze te vervolgen. Dat maakt de tactiek van nul arrestaties heel kwetsbaar en kostbaar.

Deze jongeren zien regelmatig hoe demonstraties uit de hand lopen, bijvoorbeeld de diverse slooppartijen in het Maagdenhuis, de pogrom of de vele langdurige bezettingen van snelwegen. Ze zien daar ook dat daders binnen een paar uur weer vrij zijn. Meestal zonder lang wachten, verhoor, identificatie of boete. Daarmee wordt alles een spelletje, de ME wordt Mobiele Entertainment.

De politie vertelt dat ze uren gewerkt hebben om de orde te herstellen. Ik vraag me af of met nul arrestaties de boodschap van de politie is aangekomen. De pogrom en Sunset Grooves kenden ook nul arrestaties. Dan lijkt er dan voor daders, slachtoffers en samenleving geen rechtsstaat te bestaan. Bij gebrek aan verdachten in voorlopige hechtenis wordt snelrecht ook een obscure illusie.

Op straat geldt de avond zelf louter het recht van de sterkste, consequenties vanuit politie en justitie komen te laat of blijven uit. Dat maakt evenementen zoals dodenherdenking onmogelijk. Tijdens de Britse versie gingen honderdduizenden mensen de straat op, en sloegen een bejaarde veteraan die bloemen verkocht in elkaar. Herdenk wat je wil, maar gun elkaar de stilte die daarvoor nodig is.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Pim, Theo en Peter, rust zacht.