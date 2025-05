Nederland is een land van TRADITIES en ook deze blijft geëerd. Ja het was weer raak, ja het waren weer dezelfde en ja ze komen er weer mee weg. Omroep West schrijft: "De ME is donderdagavond op Scheveningen in actie gekomen toen honderden jongeren daar in de omgeving van het Kurhaus met elkaar op de vuist gingen. De jongeren keerden zich op een bepaald moment tegen de politie, waarbij zij met onder meer glas en stenen gooiden. Een woordvoerster van de politie zegt dat verschillende groepen via sociale media dreigementen naar elkaar hadden geuit, wat uitmondde in de vechtpartij."

De ME maakte schoon schip, maar deed dat volgens ooggetuigen met zo'n brede bezem dat ook plaatselijke ondernemers zelf - wier terrassen al vernield waren door de jongeren - het dubbel op de neus kregen. Uitbater van de New York Pizza aan de Scheveningse Gevers Deynootweg: "'Als er een opa langsloopt, dan krijgt die een klap. Maar die jeugd, die valt de politie niet aan.' 'Ze kwamen op het einde ook nog mijn zaak binnenvallen om mij te slaan. Dat kan natuurlijk ook niet. Hij ziet toch wat ik aan heb', zegt hij wijzend op zijn bedrijfskleding. 'Die politieman stuurt ook nog mijn personeel weg uit mijn zaak, dat kan toch niet?'"

Haagse oppositiepartijen Hart voor Den Haag en de VVD eisen een spoeddebat over de kwestie en vooral De Mos maakt zich echt boos: "Oppakken en opsluiten. Ik wil ook gebiedsverboden, huisarresten en een avondklok voor dit tuig. Daders met een asielstatus moeten subiet het land uit. We moeten dit meteen in de kiem smoren, anders zal het op Scheveningen de hele zomer bal zijn." Ondanks de vele geweldplegingen zijn er geen arrestaties verricht.