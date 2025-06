Zo, in onze hoofdstad is het best regelmatig bal maar in Parijs kunnen ze er echt wat van. Na de 5-0 overwinning van PSG op Inter in de finale van de Champions League veranderde alles rond de Champs-Elysee in een ouderwetse no-go zone. Er werd massaal feest gevierd gesloopt, geroofd en gevochten door, volgens de beelden, een hele hoop ""jongeren"". In Parijs bezweek een scooterrijder aan zijn verwondingen na een aanrijding temidden van het feestgedruis. In het Zuid-Franse Dax werd een 17-jarige jongen doodgestoken tijdens een uit de hand gelopen overwinningsfeest. In Normandië is een politieagent zwaargewond geraakt door zwaar vuurwerk. In totaal werden er 264 auto's afgefikt, raakten zeker 192 mensen gewond en werden 559 mensen gearresteerd rondom de vieringen.