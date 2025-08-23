Goedemorgen Nederland! De campagneposter van de PVV was al gelekt door de heer Wilders zelf op Facebook. Maar nu is ook het gehele programma bekend. Wouter de Winther kreeg de primeur, en het is weer ouderwets genieten. Nou ja, niet helemaal. De Koran mag blijven, en de moskee hoeft niet dicht, maar voor de rest is het lachen gieren smullen met extraveel aandacht voor asiel. De PVV wil wederom een totale asielstop, de spreidingswet schrappen, het leger inzetten voor grensbewaking, vervolgens alle islamieten tegenhouden en alle Syriërs terug naar Syriestan, want het is niet vijf voor twaalf of vijf over twaalf, het is verdorie al half een in ons schitterende Nederlandje. NEDERLAND IS VOL, OVERVOL, BOMVOL. Verder wordt de BTW op boodschappen afgeschaft, de AOW weer naar 65, ABN AMRO verkopen, NPO skippen en een nieuwbouwwijk op het Mediapark, en krijgen we maximumprijzen voor melk en gehakt. Was het maar alvast woensdag! Meer PVV-pareltjes na de break.

COMPLETE PROGRAMMA HIERRR