Internetdiscussie. Rouwt Erika Kirk wel correct?
Zucht
Ach ja dat was ook nog dit jaar, Charlie Kirk ging ergens zitten om te debatteren met studentjes en toen schoot een of andere dwaas hem hartstikke dood. Daarna buitelden allerlei types over elkaar heen om te verkondigen dat het weliswaar erg was, iemand hartstikke doodschieten, maar zijn werk en ideeën waren toch ook wel bijzonder onsmakelijk. Een merkwaardige variant van korte rokjes-retoriek die u nog kent van Charlie Hebdo, toen tout opinieland er nauwelijks over kon spreken zonder te benadrukken dat het ook wel verdomd slechte en bovendien provocatieve cartoons waren. Stijlloze vuistregel: is een actief deelnemer aan het publieke debat - bijvoorbeeld een journalist, cartoonist, politicus - zojuist aan flarden gepiefpafpoeft om zijn werk of ideeën? Benadruk dat je het erg vindt dat diegene hartstikke dood is geschoten, en hou verder gewoon even je bek over wat je allemaal vindt van zijn of haar werk en ideeën. Toegegeven, het is een ontzettend ingewikkelde balanceeract, maar het kan! We geloven in u.
Dat allemaal gezegd hebbende: Erika Kirk
ligt al een poosje onder vuur wordt al een poosje bekritiseerd om de manier waarop ze met haar verlies omgaat - bovenstaand filmpjes leidde zelfs een bescheiden internetstorm in. Ja geen idee verder, beetje stijlloos smakeloos verder om het rouwproces van een een kersverse weduwe te gaan recenseren, maar eerlijk is eerlijk, het levert voortreffelijke memes op. Meer na de breek.
normal people: i wish my husband was still alive 😢🕊️— PEPPERS (@WHITEH0TPEPPERS) December 23, 2025
erika kirk: pic.twitter.com/uNpMxUXnw4
erika kirk entering a room moments after watching her husband take his final breath pic.twitter.com/3PElFjKdoX— big content guy (@bigcontentguy) December 23, 2025
Normal widows: “I miss my husband”— Madonna Madgesty 👑🪩 (@MadonnaMadgesty) December 26, 2025
Erika Kirk: pic.twitter.com/h9sC8jYqGh
normal people: i miss my dead husband 😭💔😢— alex (@dontblamealex) December 25, 2025
erika kirk:pic.twitter.com/JUhkAhccbM
Literally Erika Kirk every other day. pic.twitter.com/hNt5np6r3J— Noah’s Ark 🚢 (@NoahsArk1000) December 25, 2025
normal people: i miss my dead husband 😭💔😢— rafik. (@electricrafik) December 26, 2025
erika kirk:
pic.twitter.com/Z2bEzqq4jY
Okay Erika Kirk needs to CHILL pic.twitter.com/39uxFKAGBY— Sierra La Puerta | NYC (@SierraLPNYC) December 23, 2025
Hee Milo Yiannopoulos die is er ook nog
SURGEON: Ms Kirk, I’m sorry to tell you, your husband did not make it— MILO (@Nero) December 27, 2025
MRS. KIRK: pic.twitter.com/eH2oZCidpk
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Eindelijk! Turning Point USA Netherlands gaat Nederland redden
LEIDERS VAN MORGEN, STERKE IDEEËN, GEDREVEN DOOR GELOOF
LIVE - Afscheidsdienst van Charlie Kirk vanuit vol stadion in Phoenix
Toespraken van Trump, JD Vance en weduwe Erika Kirk
VIDEO. Knettergekke UvA-studenten bejubelen moord op Charlie Kirk
Het is niet eens meer verrassend