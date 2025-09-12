achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

FBI deelt nieuwe foto's en video van moordenaar Charlie Kirk, klopjacht nog gaande

Dader nog niet gepakt

De dader van de op onze UvA bejubelde moord op Charlie Kirk is nog op de vlucht. De FBI heeft beelden gedeeld van de vluchtroute van de schutter, direct na de aanslag. Op de beelden is te zien dat hij vlucht over een dak, naar beneden klautert, en verdwijnt. Ook zijn er nieuwe foto's gedeeld van de 'person of interest' naar wie de veiligheidsdiensten op zoek zijn. Tot slot heeft TMZ een video waarin te zien is dat de mogelijke dader trekkebenend richting de campus struint. De autoriteiten hebben inmiddels gecommuniceerd dat ze meer dan 7.000 tips hebben ontvangen, het hoogste aantal in één zaak sinds de bomaanslagen tijdens de marathon van Boston in 2013. CBS meldde donderdagavond nog dat de onderzoekers een naam van de dader hebben gevonden, maarrrr: "However, late Thursday night, the same sources told CBS News that investigators had the identity of a person of interest they were working with, but that lead has not panned out." Enfin, lang verhaal kort: oren en ogen open, de dader is nog niet gepakt.

Tags: charlie kirk, utah, fbi
@Mosterd | 12-09-25 | 08:00 | 434 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.