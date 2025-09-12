FBI deelt nieuwe foto's en video van moordenaar Charlie Kirk, klopjacht nog gaande
Dader nog niet gepakt
De dader van de op onze UvA bejubelde moord op Charlie Kirk is nog op de vlucht. De FBI heeft beelden gedeeld van de vluchtroute van de schutter, direct na de aanslag. Op de beelden is te zien dat hij vlucht over een dak, naar beneden klautert, en verdwijnt. Ook zijn er nieuwe foto's gedeeld van de 'person of interest' naar wie de veiligheidsdiensten op zoek zijn. Tot slot heeft TMZ een video waarin te zien is dat de mogelijke dader trekkebenend richting de campus struint. De autoriteiten hebben inmiddels gecommuniceerd dat ze meer dan 7.000 tips hebben ontvangen, het hoogste aantal in één zaak sinds de bomaanslagen tijdens de marathon van Boston in 2013. CBS meldde donderdagavond nog dat de onderzoekers een naam van de dader hebben gevonden, maarrrr: "However, late Thursday night, the same sources told CBS News that investigators had the identity of a person of interest they were working with, but that lead has not panned out." Enfin, lang verhaal kort: oren en ogen open, de dader is nog niet gepakt.
We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx— Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025
