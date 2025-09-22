Zorgde voor aardig wat opschudding, dat filmpje van Powned, waarin enkele UvA-studenten erg in hun nopjes lijken met de moord op Charlie Kirk. En dus klommen twee UvA-docenten in de pen om de studenten te veroordelen het op te nemen voor de studenten, en en passant de journalisten van Powned verdacht te maken. Zo heet het filmpje ineens 'misleidend', want: "In zeven minuten komen slechts drie studenten aan het woord. Hoeveel interviews daarvoor nodig waren, blijft onduidelijk." Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om - als je honderd studenten vraagt of ze van plan zijn Máxima morgen met hun blote handen te wurgen en er zeggen er twee 'ja', dan doen de overige 98 er niet toe, het nieuws is namelijk dat er überhaupt studenten zijn die Máxima morgen met hun blote handen willen wurgen. Afijn, daar stopt het niet. "Opvallend is de beeldkeuze: vrouwelijke internationale studenten als onruststokers, ingeklemd tussen witte Nederlandse mannelijke voices of reason. Dit past in de xenofobe, seksistische en anti-intellectuele campagne van extreemrechts tegen universiteiten, en de UvA in het bijzonder." Nog even los van het Foucaultiaanse identiteitshobbyisme dat hier voor analyse moet doorgaan: hieruit maken we dus op dat Powned (al dan niet onbewust) deel uitmaakt van 'xenofobe, seksistische en anti-intellectuele campagne van extreemrechts tegen universiteiten'. Dat is: nogal een beschuldiging. Weer iets verder: "Het toejuichen van een politieke moord legitimeert geweld tegen progressieve studenten. Dit vooruitzicht zou reacties moeten temperen, hoe begrijpelijk de haat tegen Kirk ook is." Oké, dus de voornaamste reden om niet te juichen als iemand door zijn nek geschoten wordt, is dat het jou dan ook weleens zou kunnen overkomen - verder is er moreel niet zoveel mis mee, en bovendien is de haat jegens deze persoon natuurlijk hartstikke begrijpelijk.