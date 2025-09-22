achtergrond

Geenstijl

Wonderlijk. 5 jaar diversiteitsbeleid Amsterdam University College levert niets op

Foto: ALLEEN MAAR WITTE MENSEN

Vijf jaar geleden publiceerden we op deze plek een mail van een AUC-docent die zich zorgen maakte over het destijds nieuwe diversiteitsbeleid. Die zorgen blijken: ongegrond. Althans, als we het hallucinante relaas van een student in Folia mogen geloven. In 2020 werd nog het FAPDEI (Framework and Action Plan for Diversity, Equity and Inclusion) opgesteld, maar dat blijkt in de praktijk dus helemaal ruk. Dat arme Amsterdam University College gaat namelijk nog steeds gebukt onder de "dominantie van witte Europese studenten", die als neveneffect heeft dat "gekleurde studenten extra moeite moeten doen om zich vertegenwoordigd te voelen." Schandalig natuurlijk. In een ideale wereld hoeven studenten überhaupt geen moeite te doen, laat staan om zich vertegenwoordigd te voelen. Het is te hopen dat de politiek dit niet over haar kant laat gaan en hard ingrijpt. @Tofik, ouwe reus, je weet wat je te doen staat.

Tags: amsterdam university college, tofik dibi, uva
@Schots, scheef | 22-09-25 | 14:36 | 179 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

