Ja ho wacht even hoor. Je kunt dus het terrein van de universiteit bezetten, Joodse studenten de moeder intimideren en dan zegt het bestuur van de UvA 'nou ja, misschien aangifte doen van huisvredebreuk, moeilijk moeilijk academische vrijheid', je kunt gemaskerd naar onderhandelingen komen zonder Nederlandse te spreken en dan vraagt het bestuur van de UvA 'do you want slave free sugar in your vegan coffee?', je krijgt als beloning voor maandenlange agressie van het bestuur van de UvA een bizarre 'risk assessment matrix' die bepaalt dat de UvA niet meer mag samenwerken met universiteiten uit landen die het tuig stom vindt die leidt tot een boycot van een Israëlische instelling, allemaal prima, allemaal leuk.

Maar als er dan flyers worden uitgedeeld met daarop de gezichten van het bestuur van de UvA, 'wanted for complicity in genocide' erboven en het telefoonnummer van de rechtenfaculteit erbij, dan wordt het persoonlijk, dan is er echt een grens overschreden en dan gaat het bestuur van de UvA aangifte doen. Ja kom nou. Jullie zijn toch Marjolein Faber niet.