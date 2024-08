Hoera het Amsterdramse klimaatbewuste anti-Israëlische pro-BLM pro-LHBTIQ2 pro-XR pro-vluchtelingen anti-islamofobische anti-kolonialistische studentenleger is weer terug van de overzomering te Tulum, Bali, Kaapstad en al die andere plekken waarnaar het heel makkelijk met de trein reizen is als je straks weer actie moet voeren tegen Schiphol! De poster van Noah Pellikaan hangt weer boven het bed in het kraakpand, de rode verf is besteld bij de Praxis, keffiyeh uit de kast, nieuwe lading Palestina-vlaggen besteld op Bol, nummer van advocaat Willem Jebbink uit je kop geleerd en toch nog maar even het boek 'Hand In Hand, op stap met de hooligans van Feyenoord' gelezen, want hoe haalde Klinker Ed die stenen toch zo makkelijk uit de grond? Het academische jaar staat op het punt van beginnen en dus kunnen we ons weer verkneukelen aan grieten als Sterre en Vlinder die zich tussen het drinken van oranje wijn door laten opnaaien door krakers, schooiers, doorgedraaide idioten van GroenLinks, ongedouchte Spanjaarden, Hamas-apologeten, kierewiet Calimerootjes en een roedel pipo's van Antifa, om met de rollende Rrrrrr vooraan te staan om eens lekker op JODEN TE HATEN. Derhalve: "De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit nemen extra maatregelen om de veiligheid van Joodse en Israëlische studenten en medewerkers te waarborgen. (...) Er worden nieuwe demonstraties verwacht en er zijn zorgen om de veiligheid van Israëlische en Joodse studenten en medewerkers." Jottum, stenen gooien naar de politie, onderhandelen met onherkenbare idioten, de boel slopen en allerlei volstrekt irreële dingen eisen, allemaal in combinatie met voortdurend slachtoffergejank - heel veel zin in!