We hebben even geen woorden. De met belastinggeld betaalde rector magnificus van de met belastinggeld betaalde UvA zit bij Nieuwsuur (hele hallucinante gesprek daarrr) te vertellen dat hij heeft onderhandeld met relschoppers die heel veel belastinggeld kosten EN DAN BLIJKT HIJ DUS NIET PRECIES TE WETEN WIE DAT WAREN OMDAT ZE HUN GEZICHT BEDEKTEN. EN TOEN ZEI HIJ NIET 'ZIJN JULLIE HELEMAAL BELATAFELD LAAT GEWOON JE GEZICHT ZIEN EN ANDERS NABLIJVEN, WIE IS HIER NOU DE RECTOR' want dan zou de boel weleens kunnen escaleren. Nou lekker gedeëscaleerd maat. Maar hij ging dus vrolijk onderhandelen ("En het gaat ook in het Engels", welja) en het resultaat daarvan is onder meer deze lijst, waar de UvA zelf een publicitaire shitshow van heeft gemaakt. Juist ja.

We are horrified.

Maar hee. Misschien was het wel die gast van Samidoun. Oh nee die bedekte zijn gezicht niet. Nou. En verder gewoon wat de frons van Mariëlle Tweebeeke zegt.