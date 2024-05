Samidoun is in Duitsland wel verboden en erkend als Hamas-gelieerde organisatie

Een demonstratie van pro-Palestijnse betogers op de campus van de UvA is vannacht uit de hand gelopen en beëindigd door de politie. Over dat optreden van de politie zijn de demonstranten boos. #nieuwsuur

Scheids, kom op. Je hebt; 'hey, een student die erbij was, we stellen hem wat vragen'. En je hebt Jacob Bodden. Zeker, ook een "student", maar dan wel eentje van de extreemlinkse Revolutionaire Eenheid (Insta) en Samidoun Nederland (Insta). Laatstgenoemde is natuurlijk hevig betrokken bij de UvA-bezetting en zette gisteren nog de onderstaande foto met "Long Live October 7th" op de socials. En je zou het soms bijna vergeten, maar dit was 7 oktober. En dat mag dan gewoon even zonder verdere vermelding als "student" z'n verhaaltje doen op het belastingkanaal.

UPDATE 10:21 - En die "docent politicologie" Martijn Dekker waar het item mee opent was in 2011 al woordvoerder van de Gazaboot en is bestuurslid BIJ1. Wel ja. Op het einde zegt hij overigens wel dat hij ook actief is voor Extinction Rebellion. We moeten echt eens op gaan houden met doen alsof dit 'docenten' zijn - dat zijn het alleen in naam.

Naschrift 11:29 - Jacob Bodden zegt over die 15 joodse jongens die de demonstratie kwamen verstoren: "Dit waren niet zomaar bezorgde studenten of zo." Nee maat jij wel zeker.

Update 11:36 - AT5 schrijft: "Gesprek tussen UvA-bestuur en demonstranten afgelopen, uitkomst onduidelijk."