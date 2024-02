Goedemorgen, naar Haagse begrippen is om half negen beginnen megavroeg. Pieter Omtzigt heeft zich 'keurig' afgemeld (Enschede-Den Haag is 2,5 uur, da's heftig qua opstaan als je """moe""" bent) maar PVV, VVD en BBB schuiven NU aan bij Ronald Plasterk. Zo'n geklapte formatie is nog hard werken. Het debat over het verslag van de informateur is volgende week woensdag dus ome Roon moet dit weekeinde echt eens gaan schrijven (wensenlijstje van Timmerfrans & Friends hier). Tipje van de sluier: Plasterk ziet nog steeds mogelijkheden voor PVV, VVD, BBB én - ondanks gebrek aan respect - NSC om ook na dat debat verder te praten over de vorming van een coalitie. Wilders gisteren: "We kijken of er oplossingen zijn." En daar gaat het gezelschap hedenochtend dus mee verder. Maar die coalitie is volgens Nieuwsuurs pOliTiEk dUiDeR Arjan Noorlander UITGESLOTEN: "Het is echt uitgesloten dat NSC meedoet aan een kabinet van deze drie partijen en ze aan een meerderheid zal helpen. Ook zal NSC geen steun geven aan een minderheidskabinet als PVV-leider Geert Wilders daar premier van gaat worden. Daar staat een streep doorheen."

DISCLAIMER: Noorlander sprak met mensen uit de fractie en dan is de vraag welk deel precies want die gaat mogelijk uiteenvallen.

UPDATE 12:01 - Ja hoor, Plasterk gaat maandag NOG EEN KEER in gesprek met PVV, VVD en BBB. VVD-leider Dilan Yesilgöz: "Dat zal ook wel moeten. Dit land heeft een bestuur nodig."