Wilders: Morgen gaan we door. Omtzigt is thuis aan het uitrusten en we blijven hem uitnodigen. #formatie

Okee verder helemaal niet ongemakkelijk ofzo maar de formatie gaat gewoon door. Dat, terwijl de formatiegesprekken dinsdag volgens Pieter Omtzigt klaar waren. En dat, terwijl Pieter Omtzigt dinsdagavond in een brief in de Kamer tegen Humberto Tan en André van Duijn heeft verteld dat de formatiegesprekken klaar waren. En dat, terwijl Pieter Omtzigt niet eens meer in Den Haag is. En dat, terwijl het dus lastig onderhandelen wordt met iemand die niet aan tafel zit. Je zou haast zeggen. Een coalitie bouw je niet met luchtkastelen.