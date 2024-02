Het lijdend voorwerp sloeg de uitnodiging af en is naar Enschede gevlucht dus informateur Ronald Plasterk moet het vanavond doen met de overgebleven Geert Wilders, Dilan Yesilgöz en Caroline van der Plas. Wat dit kwartet bindt is dat ze gisteren allemaal verrast zijn door de NSCexit van Pieter Omtzigt (zijn achterban reageert overigens not amused) maar het is toch echt Plasterk die na vanavond een verslag (opdracht hier) moet gaan schrijven dat waarschijnlijk volgende week woensdag in de Kamer wordt besproken. En dat schrijven wordt nog een hele klus qua het nieuws van de afgelopen uren: Ambtenaren bestrijden dat de financiële tegenvallers die voor Omtzigt reden waren om uit de onderhandelingen te stappen écht zo groot zijn. Wellicht is dat de reden dat de spindoctors van NSC zojuist een NIEUWE KOERS zijn ingeslagen: de gesprekken over de rechtsstaat en de Grondwet zouden nooit zijn afgerond (Ehhh) en Plasterk moet sowieso opsodemieteren. Maar nu eerst deze lotgenotenbijeenkomst van Omtzigtslachtoffers dus. Later meer.

UPDATE 19:08 - Voorafgaand aan het gesprek heeft Omtzigt-secondant Eddy van Hijum een verklarende brief over het vertrek van gisteren aan Plasterk gegeven. Die wordt met de publicatie van Plasterks verslag volgende week openbaar.

UPDATE 19:35 - Omtzigt loopt in een bos bij Enschede, meldt RTLNieuws

UPDATE 19:39 - Omtzigt blijkt een lek in zijn eigen fractie te hebben: "Hotel in Laak haalt het landelijke nieuws."

UPDATE 20:21 - Oud-fractiegenoot Martijn van Helvert zojuist op de radio: "Omtzigt is meer een man van inhoud dan proces. Hij kan straks net zo goed weer zeggen: op basis van onze voorwaarden kunnen we verder."

UPDATE 21:03 - Morgen praat het gezelschap verder MET PIETER OMTZIGT ERBIJ.

UPDATE 21:08 - Die mededeling hierboven kwam van Jeroen Stans van Nieuwsuur (bekend van #SaneerdeNPO). Daarna verwijderde hij z'n tweet en nu staat er dit: "Ze hopen met Omtzigt erbij." Wordt morgen vervolgd vanaf 11.00 uur. En Omtzigt is dus welkom.