Hoop, lef & trots en de zon die gaat weer schijnen is de bedoeling. Het CPB werpt in een voorlopige berekening geen slagschaduw over het akkoord dus dat zit mee. Wegens Plasterk-debacle morgen pas meer over de premierskwestie, wel zullen Geert Wilders cum suis nu hun programakkoord moeten verdedigen. Gaan we ook meteen zien wie de PVV'er opvolgt als oppositieleider; Jetten of Timmermans? In de gaten houden: types als Dassen en Van Baarle zullen ongetwijfeld Bosma trollen met extreem-rechtse opmerkingen. Enige zekerheid: aan het eind van de dag is Richard van Zwol officieel formateur en kan hij een kabinet gaan samenstellen (dat voor de zomer aantreedt maar eerst zien en dan geloven).

Update 10:20 - De Kamer had om alle achterliggende formatiestukken gevraagd en die zijn net binnen. Timmerfrans vraagt en krijgt daarom half uur leestijd. Debat om 10:45 verder

Update 10:55 - Optimistische Wilders: "Hier staat een trots mens." Jetten en niet Timmermans als eerste bij de interruptiemicrofoon. De PVV'er verzekert de D66'er te zullen blijven twitteren maar ook het kabinet de ruimte te gaan geven. Wilders: "Er komt geen leiband."

Update 11:15 - Timmermans lanceert bizarre complottheorie dat de PVV wil dat asielbeleid mislukt omdat de partij anders geen bestaansrecht heeft. Wilders vindt het waanzin.