Overpeinzing van komiek Johan Fretz (gaat naar het schijnt heel groot worden in 2025 ): het gaat niet lekker met Frans Timmermans vanwege de ‘constante media hitjob die rechts (net als bij Kaag) op hem afvuurt’. De PvdAGroenLinks-leider moet volgens Fretz het land in . Geinig, daar is de verkiezingscampagne voor bedoeld, daarna moet je aan de bak in de Tweede Kamer. Daarom wordt woensdag een belangrijke dag, in het debat over kabinetsformatie en Hoop, Lef & Trots zal duidelijk moeten worden wie de komende jaren de oppositie gaat leiden. D66'er Rob Jetten heeft met 16 zetels minder betere kaarten dan Timmermans die de tweede partij van het land leidt maar zichtbaar worstelt. Waar Jetten dynamisch dartelt, sleept Timmermans zich steunend voort.

Bij het formatiedebat in februari zette Jetten onder applaus Pieter Omtzigt klem, wat van Timmermans bleef hangen was een (toegegeven; niet onlollige) uitwisseling met partijgenoot Ronald Plasterk. Zelfde debat met Kim Putters twee maanden later; Jetten bleef on message, Timmermans begon over een tekenfilm.

Zie ook de congressen: Jetten staat vol zelfvertrouwen voor een wapperende Nederlandse vlag en houdt een vlotte NEDERLAND EERST-speech. Bij Timmermans ontstaat er een handgemeen tussen een radicaal lid en een dagvoorzitter en moet het OM aangiftes beoordelen inzake een dubieuze uitspraak over Wilders. Bij D66 is niet alleen Sigrid Kaag gevlogen zodat ze de bezem door Gaza kan halen, ook de wokies, Glittertje, Hoofddoekje, Transitierette en Tjeerd de Groot maakten de pleiterik waardoor een en ander zelfs voor de sociaal-liberalen wat normaler oogt. Rob Jetten travels light.

Ondertussen torst Timmermans kilo's extra bagage met zich mee: het inmiddels geïnstitutionaliseerd antisemitisme binnen zijn partij. Julia Matser in de Provinciale Staten 030 met haar From the river-uitspraak, de Gelderse Paul Smits met zijn oproep tot intifada (en latere arrestatie), Sabine Scharwachter, de verklaring over Herzog met het hondenfluitje 'ongewenst', het verklaren van Israël tot Apartheidsstaat, de boycot van Israël omdat het land kinderen 'doelbewust uitgehongerd' heeft, 40 procent steun voor de zionisme=racisme-motie. Timmermans leek het beest in oktober onder controle te hebben, maar het temmen is hem niet gelukt. Nu is de dompteur medeschuldig.

Jimmy Dijk, de kartonsnijder uit Groningen die in de Kamer de tijden van de SP-worstenmaker/lasser uit Oss in de Kamer doet herleven (nu de 25 zetels uit 2006 van Jan Marijnissen nog) is er natuurlijk ook nog maar in aantal (nu nog) marginaal. De rest is sowieso klein grut (hoe zeer de NPO VOLT'er Laurens Dassen ook probeert te pushen) Enfin, woensdag wordt dus spannend. Timmermans’ tijd lijkt op; het is Jetten Time.