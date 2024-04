Frans Timmermans' magere mannetjes spinden de uitspraak waar Geert Wilders aangifte van doet ogenblikkelijk tot een verspreking. Johan Derksen kwam met dat excuus weg na zijn liquidatie-opmerking over Thierry Baudet, maar een baard is geen snor. Timmerfrans is de leider van de tweede partij van het land en deed zijn uitspraak tijdens een live-uitzending van zijn congresrede op de Nationale Televisie. Dat legt meer gewicht in de schaal dan een terloopse opmerking aan een babbeltafel, hoe goed bekeken ook.

Natuurlijk is het een truc: Timmermans wijst een gemeenschappelijke vijand aan om de aandacht af te leiden van de tegenpartij in zijn eigen club: de antisemieten en potentiële klimaatterroristen. En dat maakt de uitspraak zo gevaarlijk; er bevinden zich lieden binnen PvdAGroenLinks die een dergelijke opmerking letterlijk nemen en zich nu mogelijk gelegitimeerd voelen om zelf actie te ondernemen.

De enige die doorheeft (al kijkt Jesse Klaver enigszins zorgelijk, wellicht voelt hij de bui al hangen) wat er gebeurt, lijkt Job Cohen die al snel stopt met applaudisseren. Als enige. Kijken we een rij verder dan ziet u (ik heb de beelden aan het eind van het filmpje hierboven voor u vertraagd) naast Diederik Samsom iemand juist zeer driftig klappen, zijn handen in de lucht. Het is de voorzitter van de GroenLinksJügend DWARS. Zijn naam? Rick Timmermans (!). Gaan we vast meer van horen, dat is er eentje om in de gaten te houden.