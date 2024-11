Heel raar want PVV'ers zijn doorgaans hartstikke oprechte en integere mensen maar op de een of andere manier is Staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg Vicky Maeijer onder het vergrootglas van de notoire zuurstokken van BNR beland en nou ja dan weet je het wel. Maeijer, die bekendheid verwierf als #85 in de Grote GeenStijl-Kamerleden ranking 2019 ('Ze zal vast wel iets kunnen, maar we zien het niet'), kwam in 2006 als stagiaire bij de PVV terecht en behaalde drie jaar later haar masterdiploma International & European Public Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zoiets vereist een dragende motivering en die vond Maeijer weliswaar maar hoofdzakelijk in het werk van anderen. Haar scriptie telt 69 pagina's en ongeveer de helft daarvan is woord voor woord overgeschreven, ontdekte BNR: "Soms paste ze teksten minimaal aan om de schijn van originaliteit te wekken, bijvoorbeeld door zinnen te herschrijven in de ik-vorm." Geconfronteerd met een extensieve analyse van haar fraude liegt Maeijer: "Ik heb hard gewerkt om mijn studie af te ronden. Het schrijven van mijn scriptie heb ik te goeder trouw en met de beste intenties gedaan."

Jongens daar gáát het zo broze vertrouwen in de politiek.