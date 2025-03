En dan gaan we nu voor de vorm allemaal even doen alsof scripties en afstuderen belangrijk zijn

En dat uit dé onderwijspartij van Nederland. Maar goed, PVV-stas Langdurige en Maatschappelijke Zorg Vicky Maeijer plagieerde "te goeder trouw en met de beste intenties" haar hele halve scriptie van 69 pagina's bij elkaar, zo bleek afgelopen november. En nu verklaart de Erasmus Universiteit haar scriptie ongeldig en VERLIEST ZIJ HAAR TITEL, maar daat laat Vick het mooi niet bij zitten.

In een reactie op RIJKSOVERHEID.NL valt te lezen: "‘De Examencommissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft na onderzoek besloten om mijn scriptie ongeldig te verklaren en het afgegeven getuigschrift in te trekken. Zij sluiten mij daarbij niet uit van de mogelijkheid om een nieuwe scriptie te schrijven, over een geheel nieuw onderwerp. Dit besluit is een enorme klap voor mij persoonlijk. Ik heb met de beste intenties mijn studie afgerond, maar naar nu blijkt daarbij grote fouten gemaakt. Dat neem ik mijzelf zeer kwalijk en had nooit mogen gebeuren. De kans om een nieuwe scriptie te schrijven grijp ik met beide handen aan. Daarover ga ik met de Universiteit in gesprek. Zodat ik mijn studie kan afronden op de manier die mij altijd ​voor ogen heeft gestaan. Namelijk met hard werken en volgens de regels.’"

Welja, een nieuwe scriptie. Het is gelukkig niet alsof er een land bestuurd moet worden of zo.