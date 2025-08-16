De EU dat bent U. En dus mag u, of u nu Ursula, Emmanuel, Keir heet, nagelbijtend toekijken hoe de grote jongens in Alaska over uw continent beslissen. Gaan we door met knokken of is het uit met de pret. Het is bijna alsof de boven u gestelde bureaucraten weinig in de melk te brokkelen hebben op wereldniveau. Wat er ook besloten wordt, u bent niet de gene die beslist.