Brante & Immink - Wonen er mensen in Israël?

Hallo. Is daar iemand?

Dat is een ingewikkelde vraag als je Chris Martin, zanger van Coldplay bent. Maar gelukkig kwam ook zijn hivemind na wat hakkelig hardop nadenken tot de enige juiste conclusie: ja, Israëliërs zijn mensen. Of ze nu naar het Coldplay-concert gaan of niet. Sterker nog, omdat hij het hardop zei, heeft zijn doorsnee-publiek dat nu ook een keer gehoord en wie weet is dit een van die eerste kleine stapjes richting een betere wereld, waar ook in een stad als Amsterdam het weer veilig is, voor het Oude Volk. 

Israëliërs zijn mensen, wat de volgende generatie academici ook beweert.

Tags: brante, immink, israel
@Brante en Immink | 06-09-25 | 19:00 | 13 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

