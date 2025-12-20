Mandatory Credit: Photo by Debbie Hill/UPI/Shutterstock (16149927i) - People knee and pray in the grotto in the Church of Nativity, believed to be the site of Jesus birth, in Bethlehem, West Bank, on Friday, December 19, 2025. Foreign tourists have not returned to the Holy Land after the two year Israel-Hamas war, but Palestinians and foreign workers from Israel are visiting the church days before Christmas.

Bethlehem viert dit jaar weer Kerst, ze hopen op terugkeer van toerisme. Sinds de geboorteplaats van Jezus onder de Palestijnse Autoriteit valt, daalde het aandeel van de Christelijke bevolking daar van 85% naar 10%. De religieuze zuivering is bijna voltooid. Ter contrast: in dezelfde periode verdertienvoudigde de Arabische bevolking binnen Israël.

Binnen Iran heeft de helft van de bevolking de Islam verlaten, iets waar de doodstraf op staat. Het verzet tegen vrouwenbesnijdenissen , zuuraanvallen, eerwraak , strenge leefregels , religieuze politie en anderhalf duizend doodstraffen per jaar door een dictatuur , groeit daar harder dan hier. Feestende vrouwen te Saudi-Arabië gaan viraal ,

De tweede vermelding van Israël in de schriftelijke geschiedenis is een setje 3230 jaar oude hiërogliefen, waarin de Farao Merneptah trots vertelt Israël vernietigd te hebben onderweg naar wat inmiddels kennen als Syrië. Israël was toen al noemenswaardig, en werd niet als een stad of stadstaatje opgeschreven, maar als zelfstandig land.

Het Assyrische Rijk versloeg in 721 voor Christus het Israëlische Koninkrijk, het Babylonische Rijk herhaalde dit in 586 voor Christus en sloopte de eerste Joodse Tempel op de Tempelberg. Jezus Christus werd door het Romeinse Rijk ter dood veroordeeld op de Tempelberg en werd daarmee ook een bedevaartsoord voor Christenen.

Het bleef de heiligste plek voor Joden, ze bouwden daar een tweede tempel, die werd in 70 na Christus samen met de rest van Jeruzalem door de Romeinen vernietigd. De Joden moesten weg, het mocht geen Judea of Samira meer heten, barmhartige Samaritanen moesten de vergetelheid in, de Romeinse Keizer noemde zijn kolonie Syria Palaestina.

Dankzij deze twee millennia oude straf spreken we vandaag over de Westelijke Jordaanoever en luisteren daarmee trouw naar een antiek bevel vanuit het Romeinse Rijk. Het past goed in onze huidige tijdgeest en beeldvorming, je kan moeilijk het Joodse volk kolonisten noemen, als ze vluchtelingen blijken die weer eens huiswaarts keren.

De profeet reisde naar Mekka en voerde daar vijf jaar oorlog. Toen Mekka capituleerde, liet hij alle iconen van onder andere de heilige maagd Maria en Jezus Christus in de Kaäba vernietigen. Dit was ooit een plek waar meerdere religies samen een zwarte kubus deelden, vandaag is het een plek waarin alleen moslims welkom zijn.

De profeet werd vanuit Mekka naar de Tempelberg geteleporteerd en is vervolgens vredig heengegaan, waardoor deze plek voor moslims hun vierde bedevaartsoord werd. Tussen 688 en 692 na Christus werd de rotskoepel gebouwd en tussen 714 en 1035 na Christus de Al-Aqsa moskee, beide zeventien eeuwen na de eerste Joodse Tempel, de oorsprong.

Het huidige centrum van het Christendom is Rome, een plek die niet wordt genoemd in het oude testament, wel zijdelings in het nieuwe. De Paus leeft in ballingschap. Vier eeuwen van jihad en speciale belastingen tegen Joden, Christenen en pelgrims eindigden in de eerste kruistocht. De Byzantijnse keizer had het Vaticaan om hulp gevraagd.

Het Ottomaanse Rijk is bekend van genocides tegen de Armeniërs, Assyriërs, Pontische Grieken en Koerden, minder bekend is hun uitstapje richting het land dat vaker beloofd dan geschapen is. Al deze rijken liepen de Joden onder de voet en bevestigden daarmee schriftelijk hun aanwezigheid. Hun geschiedenis laat zien hoe zeldzaam vrede is.

De Bijbel bevestigt het beeld over Israël vanuit de Thora en Egyptische hiërogliefen. De Koran vermeldt Israël ongeveer 43 keer. Hamas moet haar eigen heilige boek deels ontkennen om de vernietiging van Israël als enige bestaansreden te kiezen, om daarna de jihad uit hetzelfde boekje uit te voeren. Niet echt een samenhangende handleiding.

Hamas onderdrukt, martelt en executeert al decennialang Palestijnen om aan de macht te blijven. De ontwapening van Hamas geeft Palestijnen een route naar vrije verkiezingen, zelfbestuur en een vredesproces. Nederlandse oud-ministers willen de erkenning van Israël door Palestijnen overslaan, terwijl het de eerste stap naar duurzame vrede is.

Klassieke geloven hebben in politieke kringen plaatsgemaakt voor nieuwere illusies. Een ideaal in internationale samenwerking tegen klimaatverandering, een ideaal in een vrije, veilige multiculturele samenleving en een ideaal in wereldvrede dankzij praten. Hun hallucinaties staan zoals onze staatsschulden en beurskoersen op ongekende hoogten.

De EU wil een controversieel handelsverdrag waarin onze boeren moeten concurreren met genetisch gemodificeerde gewassen en hier verboden bestrijdingsmiddelen. Ons NIMBY-beleid sloopt onze landbouw. Onze vraag geeft in Brazilië en omgeving extra ontbossing. Dit is slecht voor ons, onze boeren, ons klimaat en hun milieu.

Nederland importeert honderd miljard aan landbouwgoederen. Europa wordt steeds afhankelijker van buitenlands voedsel, wat ons gevoelig maakt voor geopolitieke instabiliteit, economische malaise, dictatoriaal mismanagement en mislukte oogsten. De Europese Commissie kiest voor handel en vergeet strategische voedselzekerheid.

Voedsel, veiligheid, vrijheid en vrede zijn niet vanzelfsprekend.

Vier een zalig Kerstfeest alsof het de laatste keer is.