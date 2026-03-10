GSTV. Stamcafé De Lange Arm
DENK steunt Diyanet
Bij DENK vinden ze het normaal dat een Turkse diplomaat aanwezig is in het kantoor van een onafhankelijke Nederlandse religieuze instelling. Bij DENK vinden ze het normaal dat een Turkse diplomaat op heel veel foto's staat van een onafhankelijke Nederlandse religieuze instelling. Bij DENK vinden ze het normaal dat een Turkse diplomaat meegaat op buitenlandse reizen van een onafhankelijke Nederlandse religieuze instelling. En als je daar vragen over stelt, dan ben je volgens Stephan van Baarle een slechte detective. Wij zouden zeggen. OORDEEL ZELF!
