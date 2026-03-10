achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

GSTV. Stamcafé De Lange Arm

DENK steunt Diyanet

Bij DENK vinden ze het normaal dat een Turkse diplomaat aanwezig is in het kantoor van een onafhankelijke Nederlandse religieuze instelling. Bij DENK vinden ze het normaal dat een Turkse diplomaat op heel veel foto's staat van een onafhankelijke Nederlandse religieuze instelling. Bij DENK vinden ze het normaal dat een Turkse diplomaat meegaat op buitenlandse reizen van een onafhankelijke Nederlandse religieuze instelling. En als je daar vragen over stelt, dan ben je volgens Stephan van Baarle een slechte detective. Wij zouden zeggen. OORDEEL ZELF!

LIVEBLOG IRAN HIER

Tags: stamcafe, gstv, isn, diyanet, denk, ja21
@Ronaldo | 10-03-26 | 21:30 | 271 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.