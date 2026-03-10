Wij vonden het dus altijd best een mooie baas. Jezelf de hele dag tonnetjerond vreten aan uit het Westen gesmokkeld voedsel terwijl je bevolking je bij elke boer die je laat aan staat te moedigen. Daarna een beetje in zo'n theater (waar jouw naam op staat, zoals op nagenoeg alles) zitten terwijl tachtig zwaar gehersenspoelde dansmariekes van een jaar of 5 zingen hoe goed jij bent, en dan 's avonds even naar een mooie vuurwerkshow (paar nieuwe kruisraketten) kijken. Our kinda guy. Maar nu zijn we Kim dus even helemaal kwijt. Niet alleen benoemt hij de afgelopen tijd om de haverklap vrouwen tot belangrijke dingen (waar is de tijd gebleven dat de massale onderdrukking van een bevolking nog iets van mannen onder elkaar was? red.), hij BELEDIGT ze ook. We weten niet of de Telegraaf dat gevoel van 'beledigd zijn' ook even gecheckt heeft bij de vrouwen in kwestie, maar voor ons is de lol er in ieder geval af. Kim Jong-un. Wat wij van hem vinden? Een smerige, vrouwonvriendelijke hufter.